മലാഡിലെ 4.5 കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റിന് ഇഎംഐ അടച്ചത് സുശാന്തെന്ന് ഇഡി; അല്ലെന്ന് അങ്കിത

മുംബൈ ∙ മലാഡിലെ 4.5 കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റിനു നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നു തവണകളായി പണം അടച്ചെന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. സുശാന്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ 15 കോടിയുടെ ദുരൂഹ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നടിയും സുശാന്തിന്റെ മുൻകാമുകിയുമായ അങ്കിത ലോഖാണ്ഡെയുടെ കൈവശമാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ്. 2016 വരെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം.

എന്നാൽ, ട്വിറ്ററിലൂടെ അങ്കിത ലോഖണ്ഡെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുന്നതു താനാണെന്നും സുശാന്ത് ഒരിക്കലും ഈ ഫ്ലാറ്റിനു പണം നൽകിയില്ലെന്നും അങ്കിത പറയുന്നു. ഫ്ലാറ്റിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും നടി പങ്കുവച്ചു. ‘എല്ലാ ഊഹങ്ങളെയും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, എനിക്കു കഴിയുന്നത്ര സുതാര്യമായ രീതിയിൽ. എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ റജിസ്ട്രേഷനും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രതിമാസം അടയ്ക്കുന്ന ഇഎംഐയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല’– അങ്കിത കുറിച്ചു.



സുശാന്തിന്റെ പേരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അങ്കിത താമസിച്ചിരുന്നതുമായ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഇഎംഐ നടന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പിടിച്ചിരുന്നതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതു വലിയ ചർച്ചയായി. അങ്കിതയുടെ വിശദീകരണത്തിനു ശേഷവും ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നാണു നിഗമനം. താൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിൽനിന്ന് ഒഴിയണമെന്ന് അങ്കിതയോടു സുശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുസരിച്ചില്ലെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ റിയ ചക്രവർത്തി മൊഴി നൽകിയതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.



English Summary: Ankita Lokhande clears she was paying EMIs for her flat, not Sushant Singh Rajput