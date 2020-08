ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി?, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ; പ്രചാരണം തുടങ്ങി ഒപിഎസ്, ഇപിഎസ് ക്യാംപുകൾ

ചെന്നൈ ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒൻപതു മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണപക്ഷ പാർട്ടിയായ അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെച്ചൊല്ലി തർക്കം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീർസെൽവത്തെ (ഒപിഎസ്) മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിക്കുന്നതാണു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനു മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ പനീർസെൽവത്തിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെയും (ഇപിഎസ്) വസതികളിൽ മാറിമാറി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ ഫലമായി വൈകിട്ട് ഒപിഎസും ഇപിഎസും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു. പ്രധാന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ജനാധിപത്യപരമായേ എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി.



പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. സഖ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കേഡർ വികാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാകും. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനായി ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.



അടുത്ത മേയിലാണു സംസ്ഥാനത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നു സഹകരണ മന്ത്രി സെല്ലൂർ രാജു കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞതാണു വിഷയം പ്രധാന ചർച്ചയാക്കിയത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം‌എൽ‌എമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പളനിസ്വാമി തന്നെയാണു പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യനേതാവെന്ന് ഇതിനു മറുപടിയായി മറ്റൊരു മന്ത്രി കെ.ടി.രാജേന്ദ്ര ബാലാജി പറഞ്ഞു. ഇതോടെ രണ്ടു നേതാക്കളുടെയും അനുയായികൾ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു ചേരിതിരിഞ്ഞു.



English Summary: In Tamil Nadu, "OPS For CM" Posters Jolt Ruling AIADMK Before 2021 Polls