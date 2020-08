ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടകയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എസ്ഡിപിഐയെ നിരോധിച്ചേക്കുമെന്നു സൂചന. അക്രമത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ സ്വത്തുവകകള്‍ കണ്ടുകെട്ടുന്ന കാര്യവും എസ്ഡിപിഐയെ നിരോധിക്കുന്ന കാര്യവും ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രി കെ.എസ് ഇശ്വരപ്പയും റവന്യൂ മന്ത്രി ആര്‍. അശോകയും പറഞ്ഞു. സംഘടനയെ നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സി.എന്‍. അശ്വത് നാരായണും പറഞ്ഞിരുന്നു. പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടും നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.



ഓഗസ്റ്റ് 11ന് നടന്ന അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ശ്രീനിവാസ മൂര്‍ത്തിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലിയാണ് വ്യാപകമായ അക്രമം ഉണ്ടായത്. മൂര്‍ത്തിയുടെ വീടും പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനും ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു.

അക്രമത്തിന്റെ വിഡിയോ പരിശോധിച്ചതില്‍നിന്ന് എസ്ഡിപിഐയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണമാണു നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എസ്ഡിപിഐയുടെ മുതിര്‍ന്ന ജില്ലാ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുസമില്‍ പാഷയാണു പ്രധാന പ്രതിയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എസ്ഡിപിഐ നേതാക്കളായ ഫിറോസ്, അഫ്‌റസ് പാഷ, ഷയിഖ് അദില്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 206 പേരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത്. ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികെ (ബിബിഎംപി) നഗ്‌വാര അംഗമായ ഇര്‍ഷാദ് ബീഗത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് കലീം പാഷയും പിടിയിലായി. നാല് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരും എസ്ഡിപിഐ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചേരിപ്പോരാണ് അക്രമത്തിനു കാരണമെന്ന് മന്ത്രി ആര്‍. അശോക് പറഞ്ഞു. മുഹമില്‍ പാഷ ബിബിഎംപി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം തുടരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഒടുവില്‍ കലാപത്തില്‍ എത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

