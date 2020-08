ഇറാനെതിരെ ആയുധ ഉപരോധം നീട്ടാനുള്ള നീക്കം പൊളിഞ്ഞു; ‘യുഎസിന് ചരിത്ര നാണക്കേട്’

ടെഹ്റാൻ/ ജനീവ∙ ഇറാനെതിരായ ആയുധ ഉപരോധം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടാനുള്ള യുഎസ് പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. 15 അംഗ സമിതിയിൽ ഒൻപതു വോട്ടായിരുന്നു പ്രമേയം പാസാകാൻ വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് മാത്രമാണ് യുഎസിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. റഷ്യയും ചൈനയും പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്തു. ഫ്രാന്‍സും ജര്‍മനിയും യുകെയും ഉള്‍പ്പെടെ 11 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നത് യുഎസിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേട് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ 75 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് പോലെ യുഎസ് ഒറ്റപ്പെട്ട മറ്റൊരവസരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് അബ്ബാസ് മൗസവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അബ്ബാസ് മൗസവിയുടെ ട്വീറ്റ്.



ഇറാനെതിരായുള്ള ആയുധ ഉപരോധം നീട്ടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനുള്ള യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക്‌ പോംപെയോയുടെ ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ഉറപ്പിക്കാനായതെന്നും അബ്ബാസ് മൗസവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 13 വര്‍ഷമായി നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉപരോധം ഒക്‌ടോബര്‍ 18നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇറാനും ആറു ലോകരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒപ്പിട്ട 2015-ലെ കരാര്‍ പ്രകാരമാണ് ഉപരോധം തീരുന്നത്. കരാറില്‍നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയിരുന്നു.

പ്രമേയത്തെ അതിശക്തമായി എതിർത്ത റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും വീറ്റോ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആയുധം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഇറാന്‍റെ നീക്കങ്ങൾ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ പ്രതികരിച്ചു. ഇസ്രായേലും ആറ് അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാനെതിരായ ആയുധ ഉപരോധം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളരായിരുന്നുവെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മൈക്ക് പോംപെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി.



ആണവ പദ്ധതി, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തുടങ്ങി മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ഇറാന്റെ സ്വാധീനം വരെയുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ സമാധാന കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതിയെന്ന നിലപാടാണ് ഇറാന്റേത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന് എണ്ണ വിറ്റുവരവിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് യുഎസിന്റെ നീക്കം.



ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപരോധം മറികടന്ന് വെനസ്വേലയിലേക്ക് എണ്ണ കൊണ്ടുപോയ ഇറാന്റെ കപ്പലുകള്‍ യുഎസ് ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിച്ചെടുത്തു. ആദ്യമായാണ് ഇറാന്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകള്‍ അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. വെനസ്വേലയിലേക്ക് എണ്ണ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നാലു കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നു കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് യുഎസ് ഇത്തരത്തിൽ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്.സൈനിക ബലം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് വിവരം.



English Summary: Never Been So Isolated": Iran On US After UN Rejects Arms Vote