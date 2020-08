സ്ത്രീകളുടെ കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം എത്ര?; പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്ത്രീകളുടെ കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽനിന്നു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു നിർണായക പ്രഖ്യാപനം.

തുടർച്ചയായി ഏഴാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം നടത്താൻ അവസരം കിട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി, സർക്കാർ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനു നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ‘സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യയെ പ്രൗഢമാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർക്കു തൊഴിൽ, സ്വയംതൊഴിൽ എന്നിവയിൽ തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ രാഷ്ട്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇന്നു സ്ത്രീകൾ കൽക്കരി ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, പോർവിമാനങ്ങൾ പറത്തി നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ആകാശം സ്പർശിക്കുന്നു’– മോദി പറഞ്ഞു.



പെൺമക്കളുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. 6000 ജൻഔഷധി കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ 5 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് 1 രൂപയ്ക്കു സാനിറ്ററി പാഡുകൾ നൽകിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



