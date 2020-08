എസ്പിബിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി; സൗഖ്യം നേർന്ന് ആരാധകർ

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഗായകൻ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ നേരിയ പുരോഗതിയെന്ന് കുടുംബം. അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലാണെങ്കിലും ആരോഗ്യനില ഭദ്രമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും മകൻ എസ്.പി.ചരൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛന്റെ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും ചരൻ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് എസ്പിബിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണു സ്ഥിതി വഷളായതെന്ന് ചെന്നൈ എംജിഎം ഹെൽത്‌കെയർ ആശുപത്രി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ എസ്‌പിബിയുടെ ചിത്രം. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽനിന്നുള്ള ഈ ചിത്രം എന്ന് എടുത്തതാണെന്നു വ്യക്തമല്ല.

ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആകുകയും ചെയ്തു. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും എംജിഎം ഹെൽത്കെയറിന്റെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ.അനുരാധ ഭാസ്കരൻ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി വിജയ്ഭാസ്കർ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. എസ്പിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി പ്രാർഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.ആർ.റഹ്മാൻ, ഇളയരാജ, ചിരഞ്ജീവി, ഭാരതിരാജ, ധനുഷ്, കെ.എസ്.ചിത്ര തുടങ്ങിയവർ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ കുറിപ്പിട്ടു.

വികാരനിർഭരമായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയുടെ വിഡിയോ സന്ദേശം. ഇങ്ങനെ പതറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഇളയരാജയെ ഇതിന് മുമ്പൊന്നും ആരാധകർ കണ്ടിട്ടില്ല. എസ്പിബിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും സിനിമാ ലോകത്തിനുമുണ്ടായ ഞെട്ടൽ ഉളയരാജയുടെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

