ടിക്ടോക്കിനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി ട്രംപ്; ‘ആപ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കണം’

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ ജനപ്രിയ ആപ്പായ ടിക്ക് ടോക്കിനെതിരെ വീണ്ടും കർശന നിലപാടെടുത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ടിക് ടോക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ചൈനീസ് മാതൃകമ്പനി ബൈറ്റ്ഡാൻസിന് ട്രംപ് 90 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി. യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ബൈറ്റ്‌ഡാൻസ് നടപടിയെടുക്കുമെന്നു തനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

ദേശസുരക്ഷയ്ക്കും വിദേശനയത്തിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടിക്ക് ടോക്കിന്റെയും വീചാറ്റിന്റെയും ഉടമകളായ ബൈറ്റ്ഡാൻസുമായുള്ള എല്ലാതരം ഇടപാടുകളും നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ട്രംപ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, യുഎസിലെ 100 ദശലക്ഷത്തോളം ടിക്ടോക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഉത്തരവുകളുടെ അർഥം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചെറു വിഡിയോകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആപ്പായ ടിക്ടോക് കൗമാരക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരുമായ ഉപയോക്താക്കളാണു കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



യുഎസിലെ ടിക് ടോക് ഉപയോക്താക്കളിൽനിന്നു ലഭിച്ചതോ നേടിയെടുത്തതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനും ബൈറ്റ്ഡാൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടിക് ടോക് വാങ്ങാനുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൈബർ ഭീഷണികളിൽനിന്നും അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് സെക്രട്ടറി കെയ്‌ലെ മക്നാനി വിശദീകരിച്ചു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നും ചൈനീസ് സർക്കാരിന് അത്തരം ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മക്നാനി പറഞ്ഞു.



English Summary: Trump orders Chinese owner of TikTok to sell US assets