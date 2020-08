വെള്ളരിക്കുണ്ട് (കാസർകോട്)∙ ചിക്കൻ കറിയിൽ കലർത്തിയ എലിവിഷത്തിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ വീട്ടിലെ കൊപ്ര ചാക്കുകൾക്കിടയിൽനിന്നും ഐസ്ക്രീമിൽ ചേർത്ത വിഷത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് വാഴച്ചോട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലും പൊലീസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോഴും ബളാൽ അരിങ്കല്ലിലെ ഓലിക്കൽ ആൽബിൻ ബെന്നിക്ക് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. സഹോദരിയെ എങ്ങനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു വിശദമായി പൊലീസിനു വിവരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു.

പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളെ കുറിച്ച് അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുൻപ് അമ്മ ബെസിയുടെ ചോദ്യത്തിനു ‘നാട്ടുകാർ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, അമ്മ എന്നെ സംശയിക്കരുത്’ എന്നായിരുന്നു ആൽബിന്റെ മറുപടി. സഹോദരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടിട്ടു പോലും മനമുരുകാതിരുന്ന ആൽബിന്റെ കൊടുംക്രൂരതയെ പൈശാചികത എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.



സ്വാര്‍ത്ഥ ലാഭത്തിനായി ഉറ്റവരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നവരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം അഥവാ എഎസ്പിഡി (ആന്റി സോഷ്യൽ പഴ്സനാലിറ്റി ഡിസോർഡർ) എന്ന രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരാണെന്നാണ് മനോരോഗ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം.



കൂടത്തായിലെ കൊടുംകുറ്റവാളി ജോളി, സ്വത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊത്തിച്ച് കൊന്ന അടൂർ പറക്കോട് കാരയ്ക്കൽ ശ്രീസൂര്യയിൽ സൂരജ് എസ്.കുമാർ (28), ആൽബിൻ ബെന്നി(22) തുടങ്ങിയവരാണ് സമകാലിക കേരളത്തിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഇടംപിടിച്ചവർ.



തന്‍റെ ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് വിഘാതമാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോള്‍ ജോളി ഇല്ലാതാക്കിയത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞടക്കം ആറുപേരെ. അതും 14 വര്‍ഷമെടുത്ത്. പണം തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒരിക്കലും പുറത്തുവരില്ലെന്ന് കരുതിയ ക്രൂരകൃത്യം പുറത്തറിഞ്ഞത് 17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം. ജോളിയുടെ കഥകള്‍ കേട്ട് കേരളം നടുങ്ങി. സിനിമകളില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര ക്രൂരത കണ്ടും കേട്ടും മലയാളി വിറങ്ങലിച്ചു.



ഈ നടുക്കം മാറും മുൻപേയാണ് സൂരജിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും പുറത്തെത്തിയത്. ഉത്രയെ താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നു തെളിവെടുപ്പിനിടെ സൂരജ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബോധപൂർവം നടത്തിയ കൊലപാതകം (302), കൊലപാതകശ്രമം (307), മരണകാരണമായ ദേഹോപദ്രവം (326), തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ‌ (201) എന്നീ വകുപ്പുകളാണു സൂരജിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.



കേരളത്തിന് അധികം പരിചിതമല്ലായിരുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധ വ്യക്തി വൈകല്യമാണ് ഈ മൂന്നു പേരിലും പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്വാര്‍ഥ നേട്ടത്തിനായി ജന്മം നല്‍കിയവരെ വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് മൃദുല വികാരങ്ങള്‍ അന്യം. ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനായി ഏത് തരം മാര്‍ഗങ്ങളും ഇത്തരക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കും. ചിലര്‍ക്കു മയക്കുമരുന്ന് ഊര്‍ജം പകരും. ഏത്ര വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും കുറ്റബോധമെന്ന അവസ്ഥയും ഇവരില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.



ഇത്തരം സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരു വ്യക്തി വളര്‍ന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ്. ചിലര്‍ക്ക് എഎസ്പിഡി ജനിതകമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഗുരുതര സ്വഭാവ വൈകല്യമാണ്. മറ്റ് വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങള്‍ പോലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യവും വ്യക്തികളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. കൃത്യമായി ചികിത്സയിലൂടെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും, അധ്യാപകര്‍ക്കുമാണ് ഇതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ കഴിയുക. പ്രാഥമികമായ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ തന്നെ ഇത്തരം സ്വഭാവ വൈകല്യമുള്ളവരെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കികൊണ്ട് വരാനും സാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



English Summary: What is Antisocial personality disorder, Here Are the Symptoms