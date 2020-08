സാരി അഴിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവാക്കളെ രക്ഷിച്ചു; ആ വനിതകൾക്ക് കൽപന ചൗള പുരസ്കാരം

ചെന്നൈ∙ ഉടുത്തിരുന്ന സാരി അഴിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവാക്കളെ മരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച മൂന്ന് വനിതകൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ആദരം. കൽപന ചൗള പുരസ്കാരം നൽകിയാണ് സര്‍ക്കാർ മൂവരെയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആദരിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട് പേരമ്പല്ലൂര്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം. മുങ്ങിത്താഴുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് ഉടുത്തിരുന്ന സാരി അഴിച്ചെറിഞ്ഞാണ് ഇവർ രക്ഷകരായത്.

അണക്കെട്ടിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ നാലു യുവാക്കളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപ്പോഴാണ് സെന്തമിഴ് സെല്‍വി, മുത്തമല്‍, ആനന്ദവല്ലി എന്നീ യുവതികൾ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. യുവാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സാരികൾ അഴിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ശേഷം മുങ്ങിത്താഴുന്ന യുവാക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.



ഇതിൽ പിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾ കരയ്ക്കെത്തി. എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ടു യുവാക്കൾ മുങ്ങിത്താണു. പിന്നാലെ എത്തിയ ഫയർഫേഴ്സ് സംഘം രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.



