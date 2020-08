സുദീക്ഷ ഭാട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു; പിടിയിലായത് ആ രണ്ട് 'അജ്ഞാതർ'?

ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ (യുപി) ∙ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടി 3.83 കോടി രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി യുഎസിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടിയ സുദീക്ഷ ഭാട്ടി (20) ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിലെത്തിയ സുദീക്ഷ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ ജില്ലയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനുണ്ടായ അപകടത്തിലാണു മരിച്ചത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീപക് ചൗധരി, രാജു എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അജ്ഞാതരായ രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ സുദീക്ഷയുടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും പെൺകുട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരിക്കാൻ ഇതാണു കാരണമായതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവം വളച്ചൊടിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വാദം.



മാതൃസഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കവേ രണ്ടു യുവാക്കൾ സുദീക്ഷയെ പിന്തുടർന്നുവെന്നും അവരിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും ബന്ധു ഓംകാർ ഭാട്ടി ആരോപിച്ചു. കുടുംബം വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ചെന്നു വിലയിരുത്തിയ പൊലീസ്, ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതിനു തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. സുദീക്ഷയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണോ നടന്നതെന്നതു സംശയമുള്ളതായും പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.



രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് 98% മാർക്കോടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ബുലന്ദ്‌ഷഹർ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സുദീക്ഷ, യുഎസ് മാസച്ചുസിറ്റ്സിലെ പ്രശസ്തമായ ബാബ്‌സൻ കോളജിൽ ഫുൾ സ്‌കോളർഷിപ്പ് നേടി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചുരുക്കം പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് തിരികെ യുഎസിലേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കെയാണ് സുദീക്ഷയുടെ അകാലമരണം.



