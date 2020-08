ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഹൂഗ്ലി ∙ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ബംഗാളിലെ ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകനെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപണം. ഖനാകുൽ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആരോപണം തൃണമൂൽ നിഷേധിച്ചു.

സുദർശൻ പ്രമാണിക് (40) എന്ന വ്യക്തിയാണു മരിച്ചതെന്നു ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി രണ്ടു സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച 12 മണിക്കൂർ ഹൂഗ്ലി ജില്ല അടച്ചിട്ടു പ്രതിഷേധിക്കാൻ ബിജെപി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പോലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ വെറുതെവിട്ടില്ലെന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.



English Summary: BJP worker allegedly beaten to death by TMC on I-Day 8 arrested