ഹവാലക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ചൈനക്കാരൻ; ദലൈലാമയുടെ വിവരം ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ചൈന സ്വദേശി ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ചില ടിബറ്റൻ സന്യാസിമാരെ പണം കൊടുത്തു വശത്താക്കി ദലൈലാമയുടെയും സംഘാങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഡൽഹിയിലെ മഞ്‌ജു കാ ടിലയിൽ താമസിക്കുന്ന ചിലർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പണം കൈപ്പറ്റിയവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ചാർലി പെങ് എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ ഡൽഹിയിൽ കഴിയുന്ന ലുഒ സാങ്ങിനെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് ഡൽഹി ആദായനികുതി വകുപ്പ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ലുഒയും കൂട്ടരും നാൽപ്പതോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയിലൂടെ 1000 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ആദയനികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നത്. 2018ൽ ചാരവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി.



നേപ്പാളിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി 2014ലാണ് ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടന്നെന്നാണ് വിവരം. മിസോറാം സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വദേശി എന്ന പേരിൽ വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പേരിൽ തന്നെ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലുഒയ്ക്ക് ഉണ്ട്.



ലുഒ സാങ്ങിന്റെ ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വഴിയാണ് ടിബറ്റൻ സന്യാസിമാർക്ക് പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് ആദയനികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരം. ചൈനീസ് ആപ്പായ വി ചാറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സംഘം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്. പണമിടപാടുകളിൽ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40ഓളം ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.



300 കോടിയോളം രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ചൈനീസ് കമ്പനികളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായാണ് മിക്ക പണമിടപാടുകളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും വി ചാറ്റലൂടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.



വിവിധ ബാങ്കുകളിലൂടെ നടന്ന ഇടപാടുകളെല്ലാം ആദയനികുതി വകുപ്പ് ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ചിലരെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഡൽഹിയിലെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ജിഎസ്ടി വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കാനാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.



English Summary : Chinese Man Held For Hawala Racket Was Also After Dalai Lama: Sources