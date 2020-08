ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി വീണ്ടും. ഇന്ത്യ–ചൈന സംഘർഷത്തിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രം നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ തുടരൻ ട്വീറ്റുകൾ. പ്രധാനമന്ത്രി ഒഴികെ എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കഴിവിലും ധൈര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭീരുത്വമാണ് ചൈനയെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കയ്യേറാൻ സഹായിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നുണകളാണ് ആ ഭൂമി എന്നും കൈവശം വയ്ക്കാൻ ചൈനയെ സഹായിച്ചത്– രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്‌സാപ്പും ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നായിരുന്നു വൈകിട്ടത്തെ രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ആ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇരു പാർട്ടികളും വ്യാജവാർത്തകളും വെറുപ്പും പരത്തുകയാണ്. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനും അതുപയോഗിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കും കേന്ദ്രവുമായുള്ള ബന്ധം അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെതന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു– രാഹുൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നിലപാട് എന്ന വിഷയത്തിൽ ‘ദ് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയാണ് രാഹുൽ പങ്കുവച്ചത്. റോഹിന്‍ഗ്യൻ അഭയാര്‍ഥികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലണമെന്ന ബിജെപി നേതാവ് ടി.രാജ സിങ്ങിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പ്രസ്താവനയെ പരാമർശിച്ചാണു വാർത്തയുടെ തുടക്കം. എന്നാൽ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടും രാജയ്ക്കെതിരെ ഫെയ്സ്ബുക് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കോ എതിരെ ഫെയ്സ്ബുക് നീങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ‘ബിസിനസിലെ’ അതു ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ– 28 കോടി സജീവ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കമ്പനി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നു. അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകൾ പോലും പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

English Summary: Cowardice allowed China to take our land: Rahul Gandhi takes jibe at PM Modi