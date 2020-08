ലക്നൗ ∙ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനം. ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലയിൽ കാണാതായ പതിമൂന്നുകാരിയെയാണു ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നത്. മൃതദേഹം കരിമ്പിൻതോട്ടത്തിൽനിന്നാണു കണ്ടെത്തിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അക്രമികൾ കഴുത്തുഞെരിച്ചാണു കൊന്നതെന്നും നാവ് മുറിക്കുകയും കണ്ണുകൾ ചൂഴ്‍ന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തതായും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

ലക്നൗവിൽനിന്ന് 130 കിലോമീറ്റർ അകലെ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതികളുടെ ഒരാളുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ ബലാത്സംഗം സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നും രണ്ടു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം, ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്. ‘ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അവളെ അന്വേഷിച്ചു. കരിമ്പിൻതോട്ടത്തിലാണ് ഒടുവിൽ അവളെ കണ്ടെത്തിയത്. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്‍ന്നെടുത്തിരുന്നു. നാവ് മുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ദുപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തു ഞെരിച്ചാണു മകളുടെ ജീവനെടുത്തത്.’– കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമായ സംഭവമാണിതെന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മായാവതി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപലപിച്ചു.

ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ബിജെപിയുടെയും സർക്കാരുകൾ‌ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും മായാവതി ചോദിച്ചു. ബിജെപി സർക്കാരിനു കീഴിൽ ദലിത് അടിച്ചമർത്തൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. ഇത് ജംഗിൾരാജ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ സുരക്ഷിതരല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ സുരക്ഷിതമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും ഭീം ആർമി മേധാവി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ആരോപിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലെ ഹാപുരിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 6 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കു നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും അപകടാവസ്ഥ മറികടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

