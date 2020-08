ആലപ്പുഴ∙ വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയിലേറെ ഗതാഗതം മുടങ്ങിയ ആലപ്പുഴ – ചങ്ങനാശേരി റോഡിൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് നാളെ പുനരാരംഭിക്കും. ഇന്ന് ചങ്ങനാശേരിയിൽനിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്കു കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് നടത്തിയെങ്കിലും യാത്രക്കാർ കുറവായിരുന്നു.



English Summary: KSRTC service on Alappuzha-Changanassery route will resume from tomorrow