തിരുവനന്തപുരം ∙ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് പണം വാങ്ങിയ നേതാവിനെ പുറത്താക്കിയതായി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്കറിയ തോമസ് വിഭാഗം. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതിന്‍റെ പേരിലാണ് രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് പുറത്താക്കിയത് എന്ന് സ്കറിയ തോമസ് വിഭാഗം നേതാവ് ബോബന്‍ തെക്കയില്‍ പറഞ്ഞു. പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് പണം വാങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് എഐവൈഎഫ് പ്രസിഡന്റ് സജിലാല്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: Party expelled the man who offered job and bought money