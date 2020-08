ഡൽഹിയിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ‘തൃപ്തികരമായ’ അവസ്ഥയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയും കുറഞ്ഞ മലിനീകരണത്തോതും മൂലം ‘നല്ല’ വിഭാഗത്തിലായിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) വീണ്ടും അൽപം ഉയർന്ന് ‘തൃപ്തികരമായ’ വിഭാഗത്തിലെത്തി. സിസ്റ്റം ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് (സഫാർ) അനുസരിച്ച്, ഇന്നു രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ പ൪ട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റ൪ അഥവാ പിഎം10ന്റെ തോത് 58 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് തൃപ്തികരമായ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. പിഎം 2.5 മലിനീകരണ സൂചിക 31 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇതും ‘തൃപ്തികരമായ’ അവസ്ഥയാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച, ലഭിച്ച മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോയിഡയിലും ഗുരുഗ്രാമിലും യഥാക്രമം 43, 39 എക്യുഐ രേഖപ്പടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഡൽഹിയിലെ പിഎം തോത് 69 ആയി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഇതും ‘തൃപ്തികരമായ’ വിഭാഗത്തിൽ പെടും. പിഎം 2.5 മലിനീകരണം 38 ആയി ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചാന്ദ്‌നി ചൗക്കിന്റെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും എക്യുഐ പിഎം 10 മലിനീകരണം 53 ആയും പിഎം 2.5ന്റെ തോത് 51ലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എക്യൂഐ സൂചികകൾ: വളരെ നല്ലത് (0-50), തൃപ്തികരം (51-100), മിതമായ മലിനീകരണം (101-200), മോശം- (201-300), വളരെ മോശം (301-400), ഗുരുതരം(401-500). കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗണ്‍ സമയത്തും ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

