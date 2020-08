നമുക്കിടയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരും പ്രണബ്: പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് മകന്റെ ട്വീറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് മകന്‍ അഭിജിത് മുഖർജി. മരുന്നുകളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഭേദകരമായി തുടരുകയാണെന്നും ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമുക്കിടയിലേക്ക് വൈകാതെതന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും അഭിജിത് ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു. ശനിയാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

2019ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പിതാവിനൊപ്പം ആഘോഷിച്ചതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മകൾ ശർമിഷ്ഠയും വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനും മുടങ്ങാതെ അദ്ദേഹം ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണ അതു മുടങ്ങി. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും വാനിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താൻ അദ്ദേഹമുണ്ടാകുമെന്നും ശർമിഷ്ഠ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 10നാണ് പ്രണബിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷം വിശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. പ്രണബ് വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളതെന്നും ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ഞായറാഴ്ച ആശുപത്രിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: We firmly believe that He will be back among us soon-Pranab Mukherjee's son says