‘ഈ രാജ്യം അടൽജിയുടെ ത്യാഗത്തെ മറക്കില്ല’; വാജ്പേയിയെ അനുസ്മരിച്ച് കോവിന്ദും മോദിയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യ നായിഡു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തു വാജ്‌പേയിയുടെ സ്മാരകമായ സദൈവ് അടങ്കലിൽ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മറ്റു നേതാക്കളും പ്രണാമം അർപ്പിക്കാനെത്തി.

രണ്ടു മിനുറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോ–വിഡിയോ മോദി പങ്കുവച്ചു. ‘ഈ രാജ്യം അടൽജിയുടെ ത്യാഗത്തെ മറക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ആണവശക്തിയായി തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, പാർലമെന്റ് അംഗം, മന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങി എല്ലാ വേഷങ്ങളും മികച്ചതാക്കി. ഭാവിയിൽ വിദഗ്ധർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ, അതിലെ നിശബ്ദതയുടെ കരുത്ത് പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തമാണെന്നും കണ്ടെത്താനാകും.’– മോദി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സേവനവും ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഓർക്കുമെന്നു മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വാജ്‌പേയിക്ക് കീഴിലാണു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ‘നല്ല ഭരണം’ നടപ്പായതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. വാജ്പേയിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ദരിദ്രരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സദ്ഭരണത്തിനുമാണു മോദി സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വരുംതലമുറകൾക്കു പ്രചോദനമാകുമെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

