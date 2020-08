എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിയുന്നു; അപ്പാ മടങ്ങിവരും: എസ്പിബിയുടെ മകൻ– വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഗായകൻ എസ്.പി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ മികച്ച പുരോഗതിയെന്ന് മകൻ എസ്.പി.ചരൻ. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും ശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിവരുന്നതായും ചരൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണെന്നും അച്ഛൻ വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പങ്കവച്ചു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് എസ്പിബിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണു സ്ഥിതി വഷളായതെന്ന് ചെന്നൈ എംജിഎം ഹെൽത്‌കെയർ ആശുപത്രി അറിയിച്ചത്.

