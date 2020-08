ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സമിതി. അഹമ്മദ് പട്ടേൽ‌, കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, അജയ് മാക്കൻ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലുള്ളത്.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് നല്‍കിയ ഉറപ്പ് പാലിച്ചാണ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നടപടി. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അജയ് മാക്കന് രാജസ്ഥാന്റെ ചുമതല നൽകി. അവിനാശ് പാണ്ഡെയെ മാറ്റിയാണ് അജയ് മാക്കന് ചുമതല നല്‍കിയത്.

