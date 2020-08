ബെംഗളൂരു സംഘർഷം: അക്രമികൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ, ഗുണ്ടാ ആക്ട്; നഷ്ടവും ഈടാക്കും

ബെംഗളൂരു ∙ വിവാദ ഫെയ്സ്ബുക് പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ നഗരത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ അക്രമികൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ ആക്ട് നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 11ന് രാത്രി ബെംഗളൂരു നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച അക്രമത്തിൽ നാലു പേർ മരിക്കുകയും 66 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കലാപ മേഖലകളിലെ നിരോധനാജ്ഞ നാളെ രാവിലെ 6 വരെ നീട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ നിലനിന്നിരുന്ന ഇവിടെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായി. അക്രമസംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പ്രത്യേക സംഘത്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അക്രമം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മറ്റു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.



പൊതു, സ്വകാര്യ മുതലുകളുടെ നഷ്ടം അക്രമികളിൽ നിന്നു തന്നെ ഈടാക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കലാപം നടന്ന മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ക്ലയിം കമ്മിഷണറെ നിയമിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

‘നേരത്തെ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള തുടരന്വേഷണവും നടത്തും. കേസുകൾ വേഗം തീർപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ നിയമിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ ആക്ടും കൊണ്ടുവരും. കെജി ഹള്ളി, ഡിജെ ഹള്ളി അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായവർക്കെതിരെ യുഎപിഎ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കും.’– യെഡിയൂരപ്പ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



പുലികേശി നഗർ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ അഖണ്ഡ ശ്രീനിവാസ് മൂർത്തിയുടെ ബന്ധു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്വേഷ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരിലാണ് നഗരത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്. അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎയുടെ വസതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന് നടന്ന പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ മരിച്ചു. പൊലീസ് നടത്തിയ കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗത്തിനിടെ വയറിൽ പരുക്കേറ്റ സയ്യദ് നദീം ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രിയിലും മരിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 340 പേർ അറസ്റ്റിലായി.



English Summary : Bengaluru Riots: Karnataka Govt to Invoke UAPA, Goonda Act Against Culprits in Violent Clashes