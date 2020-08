ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ഫലം കാണുന്നു; ചൈനയുടെ വ്യാവസായിക നഷ്ടം നേട്ടമാക്കാൻ രാജ്യം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ചൈനയിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നു. സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുതൽ ആപ്പിൾ വരെയുള്ള കമ്പനികൾ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതോപകരണ നിർമാതാക്കൾക്ക് മോദി സർക്കാർ മാർച്ചിൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ വിൽപനയുടെ നാലൂ മുതൽ ആറു ശതമാനം വരെ ഇൻസന്റീവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇതേത്തുടർന്ന് രണ്ടു ഡസനോളം കമ്പനികളാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഫാക്ടറികൾക്കായി 1.5 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയാറായിട്ടുള്ളത്. സാംസങ്ങിനു പുറമെ ഹോൺ ഹായ് പ്രിസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന ഫാക്സ്കോൺ, വിസ്ട്രൻ കോർപ്, പെഗട്രോൺ കോർപ് എന്നിവയും നിക്ഷേപത്തിന് തയാറായിട്ടുണ്ട്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസിനും ഇന്ത്യ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഫുഡ് പ്രൊസസിങ് എന്നിവയ്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനവും യുഎസ് – ചൈന വാണിജ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനികൾ. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയെ വ്യാവസായികമായി അനുകൂല പ്രദേശമായല്ല പലരും കാണുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡിന്റെ സർവേ പ്രകാരം വിയറ്റ്നാമാണ് വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. കംബോഡിയ, മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലദേശ്, തായ്‌ലൻഡ് എന്നിവയാണ് പിന്നിൽ.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലൂടെ മാത്രം 153 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ വസ്തുക്കൾ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമിക്കപ്പെടുമെന്നും പത്തു ലക്ഷത്തോളം ജോലി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 55 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ അധിക നിക്ഷേപമുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

