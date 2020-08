ഉമിനീരിൽനിന്ന് കോവിഡ് കണ്ടെത്താം; പരിശോധനയ്ക്ക് യുഎസിൽ അംഗീകാരം

ഹൂസ്റ്റൺ∙ ഉമിനീരിൽനിന്ന് കോവിഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുമതി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വേഗത്തിൽ രോഗം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പരിശോധന കൃത്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മറ്റു പരിശോധനകളെ അപേക്ഷിച്ച് രാസവസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യം കുറവാണെന്നും എഫ്ഡിഎ കമ്മിഷണർ സ്റ്റീഫൻ ഹാൻ പറഞ്ഞു.

ഉമിനീർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നാലു പരിശോധനകൾക്കു നേരത്തേ യുഎസ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാലിവ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഫലം നൽകിയില്ല. കോവി‍ഡ് പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായി സംശയമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം.

‘സലൈവ ഡയറക്ട്’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശോധനാരീതി നാഷനൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷനിലെ (എൻബിഎ) കളിക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മൂക്കിൽനിന്ന് ശ്രവം രീതിയിൽനിന്ന് തികച്ചും എളുപ്പവും ചെലവു കുറവുമാണ് സലൈവ ഡയറക്ട് രീതി.

English Summary: US Allows "Game-Changer" Emergency Use Of New Saliva-Based Covid Test