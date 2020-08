തിരുവനന്തപുരം∙ അരുവിക്കര കാച്ചാണിയിൽ ചേട്ടൻ അനിയനെ കമ്പികൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊന്നു. റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് കൊലപാതകം. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അതിക്രൂര കൊലപാതകം. ബിസ്മി നിവാസിൽ ഷമീറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹോദരൻ ഹിലാൽ കമ്പി കൊണ്ട് ഷമീറിന്റെ തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുൻപുതന്നെ മരിച്ചു.

രാത്രിയിൽ റേഡിയോ ഉച്ചത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി പതിവായുണ്ടാകുന്ന തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും റേഡിയോയിൽ പാട്ട് വച്ചിട്ടാണ് ഹിലാൽ ഉറങ്ങുന്നത്. അയൽക്കാരടക്കം പരാതി പറഞ്ഞതോടെ ഷമീർ റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഇത് വഴക്കിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചയും ഷമീർ റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. ഷമീർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഹിലാലെത്തി അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഹിലാൽ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു. അരുവിക്കര പൊലിസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

English Summary: Dispute over turning off the radio; Elder Brother Killed Younger Brother