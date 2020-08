ബിജെപി എംഎൽഎ പീഡിപ്പിച്ചു, ഗർഭിണിയാക്കി: ആരോപണവുമായി യുവതി

ഡെറാഢൂൺ∙ ബിജെപി എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ പീഡന ആരോപണവുമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ യുവതി. അൽമോറയിലെ ദ്വാരഹാത് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള മഹേഷ് സിങ് നേഗിക്കെതിരെയാണ് പീഡനആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. നേപ്പാൾ, ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ വച്ച് നേഗി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ നേഗിയിൽനിന്ന് 5 കോടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇവർ ബ്ലാക്മെയിലിങ് നടത്തിയതായി ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

യുവതിക്കെതിരെ കവർച്ചയ്ക്ക് നേഗിയുടെ ഭാര്യയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ അടുത്തത്തടുത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് താൻ നേഗിയുമായി അടുപ്പത്തിലായതെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നേഗിയെ വിശ്വസിച്ച താന്‍ പിന്നീട് അവിടേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സെൽഫിയെടുക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞ് നേഗി തന്നെ വിളിക്കുകയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ആയിരുന്നു. തന്റെ വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മസൂറിയിലെ ഹോട്ടലിൽ വച്ച് നേഗി തന്നെ ബലാൽസംഗം ചെയ്തുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

നേഗിയെ ഭയന്നാണ് താൻ ഈ വിവരം പറയാതെ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വിവാഹിതയായത്. വിവാഹശേഷവും നേഗി തന്നെ വിളിച്ച് അൽമോറയിൽ മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുട‌ർച്ചയായ ഭീഷണിയേയും സമ്മർദത്തേയും തുടർന്ന് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനു കുടംബത്തിനുമെതിരെ പരതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെ‌ട്ടു. ഇതോടെ കാര്യമെന്താണെന്ന് ഭർത്താവ് അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് താൻ സംഭവിച്ചതെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം താനുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു.

തന്നെ നേഗി നേപ്പാൾ, ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, നൈനിറ്റാൾ, അൽമോറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ഹൽദി‌വാനിയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസിലുമടക്കമെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് താൻ ഗർഭിണിയുമായി. നേഗിയെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ലെന്നും കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡെറാഡൂണിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചെക്ക് അപ്പിനു പോകുമ്പോൾ തനിക്കൊപ്പം നേഗി വരാറുണ്ടായിരുന്നു. മേയ് 18ന് ഇവർ പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി. ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിൽ തന്റെ ഭർത്താവല്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതേക്കുറിച്ച് നേഗിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.

നേഗിയുടെ ഭാര്യ റീത സംഭവം മറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 25 ലക്ഷം നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താനതിന് തയാറായില്ല. മകൾക്ക് എല്ലാ ആവകാശങ്ങളും വാങ്ങി നൽകണമെന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. തനിക്കെതിരെ നേഗി വ്യാജ കവർച്ചക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും യുവതി പയുന്നു. നേഗിയാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് യുവതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പൊലീസ് സുരക്ഷയും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും തന്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്താൻ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതെന്നും നേഗി പറയുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

