കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടു, മരക്കഷണത്തില്‍ പിടിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ; രക്ഷിച്ച് വ്യോമസേന- വിഡിയോ

ഛത്തീസ്ഗഡ്∙ ബിലാസ്പുരിനടുത്തുള്ള ഖുത്തഘട്ട് ഡാമിൽ കുടുങ്ങിയയാളെ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്നു മിക്ക ജലാശയങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. ഖുത്തഘട്ട് ഡാം കവിഞ്ഞൊഴുകി.



ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം ഡാമിൽ അകപ്പെട്ടയാൾക്കു കരകയറാനായില്ല. തുടർന്ന് ഒരു മരക്കഷണത്തില്‍ പിടിച്ചു കല്ലിൽ ഇരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം പൊലീസിനും രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് ബിലാസ്പുർ പൊലീസ്, വ്യോമസേനയെ സമീപിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചത്.

