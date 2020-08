‘രാമനും ബുദ്ധനും ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭിന്നിപ്പിക്കുകയല്ല’; വിവാദങ്ങൾ വിട്ട് നേപ്പാൾ

ന്യൂഡൽഹി/കഠ്മണ്ഡു ∙ ‘രാമനും ഗൗതമ ബുദ്ധനും ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭിന്നിപ്പിക്കുകയല്ല. ഞങ്ങൾ നല്ല അയൽക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭിന്നിപ്പിന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല’– പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നേപ്പാൾ അംബാസിഡർ നിലാംബർ ആചാര്യ. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ തല ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആചാര്യയുടെ പ്രതികരണം.

ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലം നേപ്പാളിലാണെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി.ശർമ ഒലി പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ, ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ പറഞ്ഞുവെന്ന് നേപ്പാൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആചാര്യയുടെ പ്രതികരണം. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആചാര്യ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നമ്മളെല്ലാം രാമനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ജന്മസ്ഥലം ലുംബിനിയാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. രാം സർക്യൂട്ടും ബുദ്ധ സർക്യൂട്ടും സഹകരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അവ നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാകരുത്– ആചാര്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി.ശർമ ഒലി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു.

കാലാപാനി അതിർത്തി തർക്കത്തെച്ചൊല്ലി ബന്ധം വഷളായശേഷം ഇരുരാജ്യത്തെയും നേതാക്കളുടെ ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഇത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി. ചൈനയുടെ പിടിച്ചെടുക്കൽ നയത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവടു മാറ്റുന്നതായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കാലാപാനി, ലിപുലേഖ്, ലിംപിയാദുര പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ഭൂപടം തയാറാക്കി ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചൈനയെ ആവോളം പ്രീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നേപ്പാളിന്റെ നിലപാടുമാറ്റമായി ഒലിയുടെ നിലപാടിനെയും നിലാംബർ ആചാര്യയുടെ പ്രസ്താവനയെയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ‘ഉരുക്ക് സഹോദര ബന്ധം’ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാണ് ചൈന നേപ്പാളിനെ പലപ്പോഴും കൂടെ നിർത്തിയത്.

പല ഘട്ടങ്ങളിലും ‘ഉരുക്ക് സഹോദരൻ’ പാക്കിസ്ഥാനെപ്പോലെ ആകാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കാലാപാനി, ലിപുലേഖ്, ലിംപിയാദുര പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ഭൂപടം തയാറാക്കി ചൈനയുടെ ‘ഗുഡ്‌ലിസ്റ്റിൽ’ നേപ്പാൾ ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നേപ്പാളിലെ നാലു ജില്ലകളിലെ 36 ഹെക്ടർ ഭൂമി നിയമവിരുദ്ധമായി ചൈന കയ്യേറിയതോടെയാണ് നേപ്പാൾ– ചൈന ബന്ധം വഷളായത്.

ചൈനീസ് കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ നേപ്പാളിൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതോടെ ശർമ ഒലി പ്രതിരോധത്തിലായി. ചൈന നേപ്പാളിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിച്ച നേപ്പാൾ പത്രപ്രവർത്തകൻ ബലറാം ബനിയ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതും വിവാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. ബലറാം ബനിയയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ.

ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും മുതിർന്ന നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വികസന പദ്ധതികളുടെ അവലോകനം, ഉഭയകക്ഷി പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഉൾകൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചയുടെ അജൻഡ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണെന്നും അതിർത്തിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് നേപ്പാളിന്റെ പ്രതികരണം.

നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ശങ്കർ ദാസ് ബൈരാഗിയും നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്രയുമാണ് ചർച്ചയിൽ‌ പങ്കെടുത്തത്. മേയ് എട്ടിന് ഹിമാലയൻ മേഖലയില്‍ ചൈനാ അതിര്‍ത്തിയും ലിപുലേഖ് പാസും ബന്ധിപ്പിച്ച് 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പാത പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകുന്നത്.

ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം, ഇന്ത്യൻ മേഖലകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഭൂപടം നേപ്പാള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ബിഹാര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ തര്‍ക്കപ്രദേശത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കു നേരെ നേപ്പാള്‍ സുരക്ഷാ ഗാര്‍ഡുകള്‍ നടത്തിയ വെടിവയ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ മരിക്കുകയും രണ്ടു പേര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തോടെ നയതന്ത്രബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീണു. നേപ്പാളിന്റെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യയെ പിണക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നിരുന്നു.



English Summary: Lord Ram and Gautam Buddha unite us, not divide, says Nepal envoy ahead of diplomatic meet