നിലവിലുള്ള വൈറസിനെക്കാൾ പത്തിരിട്ടി ശക്തിയുള്ള പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് മലേഷ്യയില്‍

ക്വാലലംപുർ∙ നിലവിലെ വൈറസിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെ മലേഷ്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തേ ചില യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളില്‍ D614G എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ ഗണത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മലേഷ്യൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവി നൂര്‍ ഹിഷാം അബ്ദുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വാർത്ത സ്ഥീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 45 കേസുകളിൽ 3 എണ്ണത്തിലാണ് പുതിയ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മലേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമയ്ക്കാണ് D614G ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ നിന്ന് വന്ന ഒരാളില്‍ നിന്ന് രോഗം പകര്‍ന്നുകിട്ടിയ സംഘത്തിലും പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.



ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് മലേഷ്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയും ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ച് നിരവധിയാളുകൾക്ക് രോഗം പടർത്തുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ വംശജനായ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമയ്ക്ക് മലേഷ്യൻ കോടതി 5 മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇയാളിലാണ് D614G മലേഷ്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇയാളുടെ പേരോ മറ്റോ വിവരങ്ങളോ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. കോവിഡ് 19 നേക്കാൾ ഈ പുതിയ വൈറസ് അപകടകാരിയാണെന്നും വൈറസിന്റെ വ്യാപനം അതിവേഗത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും യുഎസ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗസി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

