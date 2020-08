ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ കോവിഡ് വ്യാപനം: ലെബനനിൽ ജീവന്മരണ പോരാട്ടം

ബെയ്റൂട്ട് ∙ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലെ ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ ലെബനനിൽ കോവി‍ഡ് കേസുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബെയ്‌റൂട്ട് തുറമുഖത്തെ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3000 ടൺ അമോണിയം നൈട്രേറ്റിനു തീ പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 180 പേർ മരിക്കുകയും ആറായിരത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ പലതും സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നു.

പകുതിയോളം ആശുപത്രികൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ജീവനക്കാരിൽ പലരും ബെയ്റൂട്ട് വിട്ടതോടെ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രികള്‍ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആയെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹസ്സൻ ദിയാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചു.

കൂട്ട പലായനവും തെരുവുകളിലെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും കോവിഡ് കേസുകൾ വൻതോതിൽ വർധിക്കാൻ കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മാത്രം ലെബനനിൽ 439 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആറ് പേർ മരിച്ചു. 50 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ലെബനനിൽ 8881 പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാണ്. 103 ആണ് ആകെ മരണസംഖ്യ. കർശനമായി നടപ്പാക്കിയ ലോക്ഡൗണും രാത്രിയിലെ സഞ്ചാര നിയന്ത്രണവും കോവിഡ് മരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.

ജൂലൈ ആദ്യം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. ബെയ്റൂട്ടിലെ സ്ഫോടനം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളം തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. ലെബനനിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വൻതോതിൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹമദ് ഹസൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തു വീണ്ടും കർശനമായ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ആവശ്യം.

ലെബനനിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നടന്നതായും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിഷ്കർഷിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്കോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കോ കൂടുതൽ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും രാജ്യം ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Sharp rise in virus cases in Lebanon after deadly port blast