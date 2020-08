പാട്ടുകളില്‍ 'തോക്ക്' മാഹാത്മ്യം; കേസ്, ജാമ്യം: വിവാദത്തിര നിറച്ച് മൂസേവാല

തോക്കു വിവാദത്തിന്റെ വെടിയുണ്ടയേറ്റിട്ടും പതറാതെ പോളിവുഡിന്റെ പുതിയ ഹരം സിദ്ദു മൂസേവാല. പാട്ടുകളിൽ ‘തോക്കു സംസ്കാര’ത്തെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻപും ആരോപണം നേരിട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചാബി റാപ്പറിന്റെ പേരിൽ അതിനു കേസുമുണ്ട്. ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം സഞ്ജയ് ദത്തിനെപ്പറ്റി പരാമർശമുള്ള ‘സഞ്ജു’ എന്ന പാട്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ മൂസേവാലയെ വീണ്ടും വിവാദക്കുഴിയിൽ ചാടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയുധനിയമം അനുസരിച്ച് തനിക്കതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി വന്ന വാർത്തകളുടെ പത്രക്കട്ടിങ്ങും സഹിതം പുറത്തുവന്ന ഗാനം വളരെപ്പെട്ടെന്നു വൈറലായിരുന്നു. മൂസേവാലയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണെന്നു പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.



∙ വിവാദ റാപ്പർ

ശുഭ്ദീപ് സിങ് സിദ്ദു എന്ന സിദ്ദു മൂസേവാല പഞ്ചാബിലെ യുവത്വത്തിന്റെ ഹരമായത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. അത്രതന്നെ വേഗത്തിൽ വിവാദങ്ങളും മൂസേവാലയെച്ചുറ്റി വന്നു. പഞ്ചാബിലെ മൻസ ജില്ലയിലുള്ള മൂസ ഗ്രാമമാണ് സിദ്ദുവിന്റെ സ്വദേശം. അച്ഛൻ ഭോലാ സിങ് പട്ടാളത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ച േശഷം പൊലീസിൽ ചേർന്നു. അമ്മ ചരൺ കൗർ ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ചാണ്. ലുധിയാനയിൽനിന്ന് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് കാനഡയിലേക്കു പോയ സിദ്ദു അവിടെവച്ചാണ് ആദ്യ ഗാനം ‘ജി വാഗൺ’ പുറത്തിറക്കിയത്. 2017 ൽ വന്ന ‘സോ ഹൈ’ എന്ന പാട്ട് പഞ്ചാബി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗമായി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ, സിദ്ദു മൂസേവാല ഇന്ത്യയിൽ ലൈവ് ഷോകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. പിന്നാലെ വന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റായി. തുടർന്ന് സിനിമയിലും അരങ്ങേറി. 2018 ലാണ് ആദ്യ ആൽബം PBX 1 പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഹിപ്ഹോപ് സ്പർശമുള്ള ഈ പോപ് ആൽബം ഹിറ്റായതോടെ മൂസേവാല തരംഗമായി. നിലവില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് 52 ലക്ഷം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർ ഉണ്ട്.

സിദ്ദു മൂസേവാല, ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

സ്വന്തം വരികളിലൂടെ ജാതിയഭിമാനവും പഞ്ചാബി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മൂസേവാല, സ്വന്തം സ്വത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ‘പെൻഡു’ ആൺകുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി. ചില സമകാലിക പഞ്ചാബി പോപ്പ്, റാപ്പ് ഗാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തന്റെ പാട്ടുകളിൽ സ്ത്രീകളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ മദ്യത്തെയോ മയക്കുമരുന്നിനെയോ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല സിദ്ദു. പക്ഷേ, ഗാനങ്ങളിലൂടെ തോക്ക് സംസ്കാരത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നന്നും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നെന്നും ആരോപണമുണ്ടായി. വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പുതിയ ഗാനങ്ങളുമായി വരുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു ശീലമാണ്. അതേ ശീലം മൂസേവാലയും പിന്തുടർന്നു. പഞ്ചാബി ഗായകൻ കരൺ ഔജ്‌ലയുമായുള്ള ശത്രുത കുപ്രസിദ്ധമാണ്. മൂസേവാല തന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഔജ്‌ലയെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. ഔജ്‌ലയും പാട്ടുകളിലൂടെ മൂസേവാലയെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്.

∙ കേസ്, എഫ്‌ഐആർ, ജാമ്യം

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 2 നാണ് പാട്ടുകളിലൂടെയും വിഡിയോകളിലൂടെയും അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മൂസേവാലയ്ക്കെതിരെ ഐപിസി 294, 504, 149 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൻസവാല പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഒന്നര മാസത്തിനു ശേഷം, ലോക്കൽ പൊലീസിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം മൂസേവാല കോവിഡ് ക്യാംപെയ്‌നിൽ ചേർന്നു. പിന്നാലെ ‘ഗുർബക്‌ഷ് ഗ്വാച്ച’ എന്ന ഗാനം പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ ലോഗോ വച്ച് പുറത്തിറക്കി. ഗാനം പൊലീസ് മേധാവിയടക്കം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ട്വീറ്റ് പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും മൂസേവാലയ്ക്കെതിരെ കേസൊന്നും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല. ശേഷം, പട്യാലയിലെ നിഹാംഗുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു എ‌എസ്‌ഐ ആക്രമണത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പൊലീസിന്റെ ‘മെയിൻ_ഭീ_ഹാർജിത്_സിങ് എന്ന ക്യാംപെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായി.

മേയ് 4 നു പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ടു വിഡിയോകളാണ് വീണ്ടും വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തിയത്. അഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം എകെ 47 തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പരിശീലനം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഒരു വിഡിയോ. പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത്. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ വിവാദം കനത്തു. മേയ് 19 ന് ആയുധനിയമം ചുമത്തി സിദ്ദുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. സിദ്ദു ഒളിവിൽ പോയതിനാൽ പൊലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ല. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ബർമാല കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ മൂസേവാലയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

∙ വിവാദത്തിര നിറച്ച് സഞ്ജു

ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മൂസേവാല ‘സഞ്ജു’ പുറത്തിറക്കിയത്. ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ മൂസേവാല തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് ദത്തുമായാണ്. ആയുധം കൈവശം വച്ചതിനു ദത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ കേസിനെപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയിലുണ്ട്. തനിക്കതിരെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ചുമത്തിയ കേസിനെപ്പറ്റിയും പാട്ടിൽ പറയുന്നു. അതോടെ വീണ്ടും വിവാദമുയർന്നു. തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐപിസി 188, 294, 504, 120-ബി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പുതിയ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

സിദ്ദു മൂസേവാല, ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

∙ തോക്കുകളുടെ മഹത്വവൽക്കരണം പുതുമയല്ല

ആയുധങ്ങളും അക്രമവും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബി സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും പുതുമയല്ല. നാടോടി ഗാനങ്ങളിലും കഥകളിലും പോലും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ കാണാം. അതിനാൽ ആയുധങ്ങളെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നതിൽ മൂസേവാല പുതിയ ആളല്ല. എന്നാൽ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും പാടുമ്പോഴും ധാർമികത ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം.

‘പഞ്ചാബി സമൂഹത്തിൽ ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപക്ഷേ ധാർമികതയുമായി ചേർന്നാണ്. തിന്മയ്ക്കെതിരെ നന്മ ആയുധമെടുക്കുതിനെപ്പറ്റിയാണ് അത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പാട്ടുകളിലും മറ്റും അങ്ങനെയല്ല. ധാർമികതയുമായി ചേർന്നതല്ല അതിലെ ആയുധപരാമർശം.’– പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി കവി സുർജിത് പതാർ പറഞ്ഞു. ‘പണ്ട് പാട്ടുകള്‍ എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ട സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരിലേക്കു വരെ അക്രമവും അശ്ലീലവും നിറഞ്ഞ പാട്ടുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

∙ വെളിച്ചം കാണാത്ത കമ്മിഷൻ

പഞ്ചാബി സിനിമകളിലും ഗാനങ്ങളിലും ആയുധങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ, അശ്ലീലം എന്നിവ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സാംസ്കാരിക കമ്മ‌ിഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് 2018 ൽ അന്നത്തെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അവ പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചാൽ കേസെടുക്കാൻ കമ്മിഷന് അധികാരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പാനലിന്റെ രക്ഷാധികാരി. എന്നാൽ കലാകാരന്മാരുടെ സർഗാത്മക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്ന് എതിർവാദങ്ങളുയർന്നതിനാൽ കമ്മിഷൻ വെളിച്ചം കണ്ടില്ല.

കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചാബി കവി സുർജിത് പതാറും നടപടിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ‘ഏതെങ്കിലും കലാകാരനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് നേരിട്ട് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കരുത്. അത്തരം അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാം. കവി വരവര റാവുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ ഗായകനോ എതിരെ നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. മൂസേവാലയ്ക്കെതിരായ എഫ്‌ഐആർ ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ, സർക്കാർ അതിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ല’– പതാർ പറഞ്ഞു.

∙ കേസ് സമാധാനലംഘനത്തിനെതിരെ

മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, അക്രമം എന്നിവയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗാനവും ലൈവ് പരിപാടികളിലടക്കം സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡീഗഡിലെയും പൊലീസ് മേധാവികൾക്ക് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ നിർദേശമാണ് മൂസേവാലയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ എഫ്‌ഐ‌ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പക്ഷേ, മൂസേവാല തന്റെ പാട്ടുകളിൽ മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ സമുദായത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ല. സമാധാനലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ജന്മനാടായ മൂസയിൽ സിദ്ദു മൂസേവാലയ്ക്ക് എന്തിനുംപോന്ന ഒരാരാധക സംഘമുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ് ഇവർ. മൂസേവാലയെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ട്രോളുകയും ഒരുമയവുമില്ലാതെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആരാധകരുണ്ട് എന്നത് മികച്ച കലാകാരനാണെന്നതിനു തെളിവല്ലെന്ന് പതർ പറയുന്നു. ‘യുവാക്കളുടെ താൽപര്യം അവരുടെ ഭാവി അവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടം ആരാധകരുള്ളത് ഒരു മികച്ച കലാകാരനാണെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല’– പതർ പറയുന്നു.

ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂസേവാലയുടെ അടുത്ത ഗാനത്തിനു മാത്രമല്ല, അടുത്ത വിവാദം എന്തെന്നറിയാൻ കൂടിയാണ്!

