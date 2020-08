രസതന്ത്രമാണ് വി.ടി.ബൽറാമിന്റെ ഇഷ്ടവിഷയം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് കെമിസ്‌ട്രിയിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെയാണ് ബിരുദം നേടിയത്. ബിടെക്, എംബിഎ, എൽഎൽബി തുടങ്ങി അക്കാദമിക് ബിരുദങ്ങളെല്ലാം ബൽറാമിനു സ്വന്തമായുണ്ട്. എങ്കിലും രസതന്ത്രമാണ് എക്കാലവും ഇഷ്ടവിഷയം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു നാടിന്റെ രസതന്ത്രമറിയാൻ അധികനാളൊന്നും ബൽറാമിന് വേണ്ടിവന്നില്ല. ഒമ്പത് വർഷം നാടിനെ അറിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കൂടി ഇപ്പോൾ തേടിയെത്തിയരിക്കുകയാണ്. ഫെയിം ഇന്ത്യ മാഗസിനും ഏഷ്യാ പോസ്റ്റും ചേർന്നു രാജ്യത്ത് 50 മികച്ച എംഎൽഎമാരെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ബൽറാമിന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടത്.

‘ബാസിഗർ’ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സർവേയിൽ വി.ടി.ബൽറാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ യുവ എംഎൽഎമാരിൽ ശ്രദ്ധേയൻ. സർക്കാരിനെതിരെ ആയാലും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിലായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന പ്രകൃതക്കാരൻ.

പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയതിനെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് തൃത്താലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൃത്താലയിലെ വീട്ടിലെ ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് വി.ടി.ബൽറാം എംഎൽഎ മനോരമ ഓൺലൈനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ മികച്ച 50 എംഎൽ‍എമാരിലെ ഒരോയൊരു മലയാളി, എന്തുതോന്നുന്നു?

ഇങ്ങനെയൊരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അവസാന നിമിഷമാണ് അറിയുന്നത്. എന്നോട് ചോദിക്കുകയോ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തികച്ചും ഓൺലൈനായി നടന്ന ഒരു സർവേയാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമാണ് എന്നെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത്. എങ്കിലും രാജ്യത്തെ മികച്ച 50 എംഎൽഎമാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഊർജമാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രചോദനം. ഈ ഒമ്പത് വർഷക്കാലവും ജനപ്രതിനിധിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു. അതുതന്നെയാണ് നേട്ടത്തിനു പിന്നിൽ

രണ്ടാം ടേമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ?

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സത്ംഭനാവസ്ഥയിൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിവച്ച ചില പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം മാത്രമാണ് ഈ കാലയളവിൽ നടന്നത്. മൂന്നു പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിവച്ചിരുന്നു. 30 കോടി ചെലവിൽ അതു പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് 11 സ്ഥലത്ത് കമ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. തൃത്താലയിലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ചു. സർക്കാർ സ്കൂളിനു സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ നിർമാണം കിഫ്ബി വഴി അനുവദിച്ച 8 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നു. കിഫ്ബി വഴി മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏക പദ്ധതിയാണ് ഇത്.

പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎ എന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും, അത്തരത്തിലൊരു വിവേചനം പല വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. കിഫ്ബി പോലുള്ളവയെ ആശയപരമായി തന്നെ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അതുവഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പല പദ്ധതികളും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയെങ്കിലും അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ പല പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവയെല്ലാം തട്ടിനീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ റോഡുകളും പട്ടാമ്പിയിൽ പാലവും ഉൾപ്പടെ നിർമിക്കുന്നതിന് 120 കോടി വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഇവ കിഫ്ബിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ നാല് വർഷമായി ടെൻഡർ പോലും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല.

സർക്കാർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഹൈടെക്ക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതിയൊന്നും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആകെ മൂന്നു സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃത്താല മണ്ഡലത്തിൽ ഒരെണ്ണം പോലുമില്ല. 40ലധികം സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തരത്തിലാണ് ഓരോന്നും. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ പിഡബ്ല്യഡി റോഡുകളുടെ പകുതി ബിഎംഡിസി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും ബാക്കി, ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. എംഎൽഎ ഫണ്ടിന്റെ ട്രഷറി വഴിയുള്ള ഫണ്ട് റിലീസിങ് പോലും നടക്കുന്നില്ല. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ബിൽ മാറാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റു പദ്ധതികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട്. സർ‌ക്കാരിന്റെ പ്രചാരണം പോലുള്ള പ്രകടനം ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഓരോ മേഖലയിലും പരാജയമാണ്. ക്ഷേമപെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ, കോവിഡ‍് വന്നപ്പോൾ ഏഴ് മാസത്തെ പെൻഷനാണ് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തത്. ഏഴു മാസം കുടിശ്ശികയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് അർഥം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പരമാവധി ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നു മാസത്തെ കുടിശ്ശികയാണ്. എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ.

ഭരണപരാജയം എന്നത് കുറേക്കാലമായി ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം അത് എപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുകയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വന്ന മാറ്റം. സ്വർണക്കടത്ത് പോലെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഇത് കൂടുതലായി പ്രതിഫലിച്ചന്നെയുള്ളു.

അടുത്ത തവണ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ ഏറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഈ സർക്കാർ ഇതുവരെ കെട്ടിപൊക്കിവച്ചിരുന്നു പുകമറയുണ്ടായിരുന്നു. അതു നീങ്ങി സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനത്തെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിയമനങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ കുറ്റംപറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ പിഎസ്‌സി നിയനങ്ങളിലും ബന്ധു നിയനങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സൈബർ ഇടത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ബൽറാം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സൈബർ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച്?

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നിശബ്ദമാക്കുക എന്നത് സിപിഎമ്മിന്റെ എക്കാലത്തെയും അജൻഡയാണ്. സൈബർ ഇടങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അവർ അത് പ്രായോഗികവൽക്കരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അതിന്റെ രീതിമാറിയെന്ന് മാത്രം. അതിന്റെയൊക്കെ അദ്യ ഇരയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയെന്നു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പല പോസ്റ്റുകളും വരുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ സൈബർ സഖാക്കളാൽ അതിക്രമത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഞാൻ. ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു ആ സംഭവങ്ങളൊക്കേയും. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അടക്കം അവർ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നതും ഈ രീതി തന്നെയാണ്. ആദ്യം ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, പിന്നെ സംഘംചേർന്ന ആക്രമണം.

പല യുക്തിവാദി വേദികളിലടക്കം ബൽറാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണോ?

എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളയിടമാണ് കോൺഗ്രസ്. സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് കോൺഗ്രസിൽ ഒരിക്കലും വിലക്കില്ല. മറച്ചുപിടിക്കുകയോ വീർപ്പുമുട്ടൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായോ വന്നിട്ടില്ല. അത് ശബരിമല വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് . പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് പോലും തന്റെതായ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതാണ് കോൺഗ്രസിനെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

ഭാവി പദ്ധതികൾ..

മണ്ഡലത്തിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, പട്ടിക ജാതി വികസന മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിമാറുമെന്ന് കരുതുന്നു. കുടിവെള്ള വിതരണം, ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയും പ്രധാന അജൻഡകളാണ്. ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഇവയെല്ലാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: VT Balram included in list of '50 Best MLAs in India - Special Interview