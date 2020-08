പരീതിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി കോവിഡ്; 103–ാം വയസ്സിൽ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ അഭിമാനം

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നേട്ടമായി 103 വയസുകാരന്റെ രോഗമുക്തി. കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആലുവ മാറമ്പള്ളി സ്വദേശിയായ പുറക്കോട്ട് വീട്ടില്‍ പരീത് ആണ് 103–ാം വയസില്‍ കോവിഡ് മുക്തനായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ പൊന്നാടയണിയിച്ച് പൂക്കള്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചാണ് യാത്രയാക്കിയത്. പ്രായമായ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞു.

പ്രായമായവരില്‍ ഗുരുതരമാവാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള കോവിഡിൽ നിന്നും പരീതിന്റെ രോഗമുക്തി കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും ചികിത്സ മികവിന്റെയും അര്‍പ്പണ ബോധത്തിന്റെയും നേട്ടമാണ്. ചികിത്സയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കിയ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും 105 വയസുകാരിയായ അഞ്ചല്‍ സ്വദേശിനി അസ്മ ബീവി അടുത്തിടെ രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു.

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ 93, 88 വയസുള്ള വയോധിക ദമ്പതികളെ നേരത്തെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയിരുന്നതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് 20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പരീത് രോഗമുക്തി നേടിയത്. ജൂലൈ 28നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായ പനിയും ശരീരവേദനയും പ്രകടമായതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്കു മാറ്റി. ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന പ്രായം പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘമാണ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയത്.

മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. വി.സതീഷ്, വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പലും കോവിഡ് നോഡല്‍ ഓഫിസറുമായ ഡോ. ഫത്തഹുദീന്‍, സൂപ്രണ്ട് ഡോ. പീറ്റര്‍ പി.വാഴയില്‍, ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഗീത നായര്‍, ആര്‍എംഒ ഡോ. ഗണേഷ് മോഹന്‍, മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം പ്രഫസര്‍മാരായ ഡോ. ജേക്കബ്, ഡോ. റെനി മോള്‍, ഡോ. ജോ ജോസഫ്, റേഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രഫസര്‍ ഡോ. അഭിലാഷ്, മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം എച്ച്ഒഡി ഡോ. ലാന്‍സി, കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രാജു ജോര്‍ജ് എന്നിവരുടെ സംഘം ദിവസേന പരീതിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. നഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ട് സാന്റി അഗസ്റ്റിന്‍, കെ.ഡി.മേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിചരണം നല്‍കിയത്.



ആയിരത്തിലേറെ പേരെ കോവിഡ് മുക്തരാക്കുന്നതില്‍ വിജയം കണ്ട കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിന്നും ആശുപത്രി വിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രോഗിയാണ് പരീത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. പരീതിന്റെ ഭാര്യ ആമിനയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.



English Summary : 103 year old man recovers from Covid 19 in Kerala