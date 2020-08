പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട്: സുപ്രീം കോടതി വിധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയെന്ന് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കു ലഭിച്ച പണം ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) വകമാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി. സുപ്രീം കോടതി വിധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു തിരിച്ചടിയായതായി ബിജെപി പറഞ്ഞു.

‘പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും മോശം ഉദ്ദേശ്യവും ക്ഷുദ്ര ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സത്യം പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു’– ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

ഗാന്ധി കുടുംബം പി‌എം‌എൻ‌ആർ‌എഫിനെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും വാടകയ്ക്കെടുത്ത കാരണങ്ങളുമായെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സംഘത്തിനുമുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി. പിഎം കെയേഴ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ സാധാരണക്കാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വമ്പ്‌ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ്. പരമോന്നത കോടതി വിധിയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കൂട്ടരും ശരിയായ വഴി മനസ്സിലാക്കുമോ അതോ കൂടുതൽ ലജ്ജിക്കുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കു കീഴിൽ ലഭിച്ച പണം ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പി‌എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കു ലഭിക്കുന്ന സംഭാവന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഇവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഫണ്ടുകളാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ഫണ്ട് വക മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി തള്ളികയും ചെയ്തു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 28 നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് (പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ്) രൂപീകരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഫണ്ടിന്റെ എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാന്‍. പ്രതിരോധ, ആഭ്യന്തര, ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഫണ്ടിന്റെ എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ ട്രസ്റ്റികളാണ്. കോൺഗ്രസ് ഫണ്ടിന്റെ നിയമപരമായ സാധുതയെയും ആവശ്യകതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.



Engish Summary: Blow to Gandhi family, they misused PMNRF: BJP attacks Rahul Gandhi after SC order on PM CARES Fund transfer