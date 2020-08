വിജയവാഡ∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ കാറിന് തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നുപേർക്ക് പരുക്ക്. പരുക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. തീയിട്ട പ്രതി വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതായി വിജയവാഡയിലെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി. ഹർഷവർധൻ രാജു പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം.



ഗംഗാധർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, സുഹൃത്ത് എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഗംഗാധറും വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡിയും ബിസിനസ് പങ്കാളികളായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബിസിനസ്. ബിസിനസിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു. ഗംഗാധറുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഗംഗാധർ തയ്യാറായില്ല.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗംഗാധറും ഭാര്യയും സുഹൃത്തും വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡിയെ കാണാൻ പോയി. നാലു പേരും കാറിൽ ഇരുന്ന് ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിച്ചു. സംസാരത്തിനിടെ വേണുഗോപാൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനെന്ന പേരിൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി. ശേഷം വിസ്കി കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പെട്രോൾ കാറിൽ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ദമ്പതികൾക്ക് നിസാര പരുക്കുകളാണെങ്കിലും സുഹൃത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിയമപരമായ നടപടികൾക്കു ശേഷം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

