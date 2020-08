ഷഹീൻബാഗ്: എഎപി ഞെട്ടിപ്പോയി, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഷഹീൻബാഗ് സമരം പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരായി മാറ്റിയത് എഎപിയാണെന്ന് ഡൽഹി ബിജെപി. സമരത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ പാർട്ടിക്ക് മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം ‘നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന’തിൽ എഎപി ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി ഡൽഹി ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ആദേശ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഷഹീൻ ബാഗ് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നവർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. അന്നുമുതൽ ഇരു പാർട്ടികളും പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്.

‘സമരം നടന്നിരുന്നപ്പോൾത്തന്നെ എഎപി നേതാവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ വിഷയത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതി എഎപി കൗൺസിലർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടി ആരോപിക്കുന്നു പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രണം ചെയ്തതത് ഞങ്ങളാണെന്ന്’ – ഗുപ്ത പറയുന്നു.

ഷഹീൻബാഗ് സമരം ആസുത്രണം ചെയ്തത് ബിജെപിയാണെന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച എഎപി ആരോപിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഓരോ നീക്കത്തിനും തിരക്കഥയൊരുക്കിയതെന്നും ഈ വർഷമാദ്യം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഓരോന്നുമെന്നാണ് എഎപിയുടെ ആരോപണം.

‘മുസ്‌ലിംകൾ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നുവെന്നത് അവരെ ഞെട്ടിച്ചു. അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതു ഭീഷണിയാണ്’ – ഗുപ്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, കോവിഡ് മഹാമാരി, ലോക്ഡൗൺ മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് എഎപിയും നേതാക്കളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടാണ് ഡല്‍ഹി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ കുമാർ ചൗധരിയുടേത്. ഷഹീൻബാഗിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിനു പകരം കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് കേജ്‍‌രിവാവും പാർട്ടി നേതാക്കളും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചൗധരി പറയുന്നു.

English Summary: BJP Slams AAP Over Shaheen Bagh Accusations, Says It Is Afraid Of Losing Muslim Votebank