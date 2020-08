‘വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട’ വ്യക്തിക്ക് മാപ്പ്; സ്നോഡനോ ഫ്ലിനോ അല്ല: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ‘വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട’ വ്യക്തിക്ക് മാപ്പ് നൽകുമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. എന്നാൽ അത് മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷ എജൻസി (എൻഎസ്എ) ജീവനക്കാരൻ എഡ്വേഡ് സ്നോഡനോ മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൈക്കൽ ഫ്ലിനോ ആയിരിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നാളെ മാപ്പു നൽകുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഫ്ലിനോ സ്നോഡനോ അല്ലെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും വിസമ്മതിച്ചു.



2013ൽ, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെർവറുകളും ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനകൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ട എഡ്വേഡ് സ്നോഡന് മാപ്പുനൽകുന്നത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. എഡ്വേഡ് സ്നോഡന്‍ നിലവിൽ റഷ്യയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

റഷ്യൻ അംബാസഡർ സെർജി കിസ്‌ല്യാക്കുമായുള്ള സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഫ്ബിഐയോട് കള്ളം പറഞ്ഞതിന് മൈക്കൽ ഫ്ലിൻ രണ്ടുതവണ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ട്രംപിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് ഫ്ലൈനിനെതിരായ കേസ് തള്ളാൻ യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ശ്രമം നടത്തി.

2016 യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റഷ്യൻ ഇടപെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും കോണ്‍ഗ്രസിനു തെറ്റായ വിവരം നൽകിയതിനും അറസ്റ്റിലായ ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ റോജർ സ്റ്റോണിന്റെ ശിക്ഷ ട്രംപ് ഇളവ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Will Pardon "Very Important" Person, Says Trump. But Not Edward Snowden