മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി:ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ മുതിർന്ന എക്സിക്യുട്ടീവിനെതിരെ കേസ്‌

റായ്പുർ ∙ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ മുതിർന്ന എക്സിക്യുട്ടീവിനും രണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്കും എതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി പൊലീസ്. ഫെയ്സ്ബുക് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ പബ്ലിക് പോളിസി ഡയറക്ടർ അൻഖി ദാസ്, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മുഗേലിയിൽനിന്നുള്ള രാം സാഹു, മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽനിന്നുള്ള വിവേക് സിൻഹ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

റായ്പുരിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അവേഷ് തിവാരിയുടെ പരാതി പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണു കബീർ നഗർ പൊലീസ് കേസെടുത്തതെന്നു സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് അജയ് യാദവ് വാർത്താഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി ഉയരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തിവാരി പരാതി നൽകിയത്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിലെ ലേഖനം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയതെന്നും തിവാരി പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ചില ബിജെപി നേതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഫെയ്സ്ബുക് അവരുടെ കമ്പനി നയങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിലെ ആരോപണം. ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നടപടിയെടുക്കാനും ഫെയ്സ്ബുക് മടിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നയമേ ഉള്ളൂവെന്നും ഇന്ത്യയിലും ഇവ നിരന്തര പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നുണ്ട് എന്നുമാണു ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ വിശദീകരണം.

English Summary: Case Filed Against Facebook Executive At Centre Of Hate-Speech Row