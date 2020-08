ജെഡിയു മുൻമന്ത്രി വന്നു; ആർജെഡിയുടെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ ജെഡിയുവിൽ ചേർന്നു

പട്ന ∙ ജെഡിയു മന്ത്രിയായിരുന്ന നേതാവ് ആർജെഡിയിൽ ചേർന്നതിനു പിന്നാലെ മൂന്ന് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ ജെഡിയുവിലേക്കു ചേക്കേറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജെഡിയു മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്യാം രജക് ആർജെഡിയിൽ ചേർന്നത്. ഇന്നലെ ആർജെഡി എംഎൽഎമാരായ മഹേശ്വർ പ്രസാദ് യാദവ്, പ്രേമ ചൗധരി, അശോക് കുമാർ എന്നിവർ ജെഡിയുവിലും ചേർന്നു.

ഇതിൽ മഹേശ്വർ പ്രസാദിനെയും പ്രേമയെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർജെഡിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഫരാസ് ഫത്മിയും ഇന്നലെ ജെഡിയുവിൽ ചേരാനിരുന്നതാണെങ്കിലും ഡൽഹിയിലായതിനാൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ല. വൈകാതെ ഫത്മിയും ജെഡിയുവിൽ ചേരും.



