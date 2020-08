പൊലീസിലെ കോവിഡ് പോരാളികൾക്ക് ആദരം; കിട്ടും ‘കോവിഡ് വോറിയർ’ പതക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത പൊലീസുകാർക്ക് സേനയുടെ ആദരം. 30 ദിവസം കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത എല്ലാ റാങ്കിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ‘കോവിഡ് വോറിയർ’എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ പിൻ (ചെറുപതക്കം) നൽകും.

പതക്കം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിഫോമിന്റെ ഇടതു പോക്കറ്റിനു മുകളിലായാണ് അതു ധരിക്കേണ്ടത്. ബഹുമതിക്കായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളും യൂണിറ്റ് തലവൻമാരും കണ്ടെത്തണമെന്നു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകി.

English Summary : Kerala Police pays tribute to policemen who were in Covid duty