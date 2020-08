പരുക്കേറ്റ് രക്തമൊലിച്ച് യുവതി; ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ ദൃശ്യം പകർത്തി ആളുകൾ

മീററ്റ് ∙ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് രക്തംവാർന്ന് കനാലിൽ കിടന്ന യുവതിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാതെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി പ്രദേശവാസികൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. പൊലീസെത്തിയാണു യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. 20 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള യുവതിയുടെ മുഖവും തൊണ്ടയും മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

പ്രണയിക്കുന്നയാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് യുവതി മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മൊഴി നൽകി. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതിയുടെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരാൾ യുവതിയുടെ ബന്ധുവാണ്.

പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിനു പകരം ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വേദനാജനകമാണെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിനാശ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനു പകരം ആക്രമണത്തിന് ഇരയായയാളെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഒരാൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ആ വ്യക്തിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ‘സുവർണ മണിക്കൂർ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു നിർണായക സമയമാണ്. പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനു പകരം പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക. പൊലീസ് എത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

