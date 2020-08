ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്ന് നിതി ആയോഗ്. ശ്വാസതടസവും അണുബാധയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഇത് പുതിയ സാഹചര്യമാണ്. അപകടകരമായ സ്ഥിതിയില്ല. വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധര്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിതി ആയോഗ് അറിയിച്ചു.

English Summary : People recovered from covid 19 should take extra care; says NITI Aayog