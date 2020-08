തിരുവനന്തപുരം ∙ ഫോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിന് മര്‍ദനമേറ്റ പാടുകളില്ലെന്ന് ദേഹപരിശോധനാഫലം. അന്‍സാരിയുടേത് ആത്മഹത്യയെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളായ സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ മരണത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. കസ്റ്റഡി രേഖപ്പെടുത്താത്തതു പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചയെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍.

കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ചായക്കടയിൽനിന്ന് മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചതിന് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പൊലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ച പൂന്തുറ സ്വദേശി അന്‍സാരിയെ സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിയിലാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. മുനിസിപ്പല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തിയ ദേഹപരിശോധനയിലെ പ്രാഥമിക നിഗമനവും തൂങ്ങിമരണമെന്നാണ്.

കഴുത്തില്‍ തുണി മുറുകിയതല്ലാതെ മറ്റ് പാടുകളോ ചതവുകളോ ശരീരത്തിലില്ലെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് പിടികൂടി സ്റ്റേഷനിലെ പ്രത്യേക മുറിയിലെത്തിച്ച അന്‍സാരി ശുചിമുറിക്കുള്ളില്‍ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് ആ സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.



ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെ പിടികൂടിയ അന്‍സാരിയെ കോവിഡ് കാരണം ലോക്കപ്പില്‍ കയറ്റാതെ സ്റ്റേഷനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് ഇരുത്തിയത്. രാത്രി ഒൻപതോടെ ശുചിമുറിയില്‍ കയറി ഏറെനേരമായിട്ടും പുറത്തുവന്നില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് തൂങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.



മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ പൊലീസിനോടു വിശദീകരണം തേടി. ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ എം.കെ.സുൾഫിക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം. അന്‍സാരിയുടെ കസ്റ്റഡി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ കേസെടുക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇത് വീഴ്ചയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരാതിക്കാരന്‍ എത്താത്തതിനാൽ ആണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ മറുപടി.

മകളെ ഉപദ്രവിച്ചതിലടക്കം ഒട്ടേറെ കേസിൽ പ്രതിയാണ് അൻസാരിയെന്ന് വ്യക്തമായി. സംഭവം വിവാദമായതോടെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷിക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റും ഫൊറന്‍സിക് സംഘവും തെളിവ് ശേഖരിക്കും. കസ്റ്റഡി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായേക്കും.

English Summary: Probe into death of theft accused in custody