വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രതിരോധത്തിനായി തയ്‌വാന് ആയുധം നൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎസ്. അത്യാധുനിക എഫ്-16 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന കരാറിൽ ചൈനയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് യുഎസ് ഒപ്പുവച്ചു. യുഎസും തയ്‌വാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ കരാറാണിത്. യുഎസ് കമ്പനിയായ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ കോർപറേഷൻ നിർമിക്കുന്ന 66 അത്യാധുനിക എഫ്-16 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് യുഎസ് തയ്‌വാനു നൽകുക. കരാർ പ്രകാരമുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം 2026 ഓടെ പൂർത്തിയാകും.

തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതും സൈനിക ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു യുഎസ് അടിയന്തരമായി പിൻമാറണമെന്നു ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. തയ്‌വാനു യുഎസ് ആയുധം വിൽക്കുന്നതിനെ എക്കാലത്തും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സമീപനമാണ് ചൈനയുടേത്. പാട്രിയോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാപ്പബിലിറ്റി (പാക്-3) വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്‌വാന്റെ അപേക്ഷ അടുത്തിടെയാണ് യുഎസ് അംഗീകരിച്ചത്.

കരാറിനെതിരെ ചൈന വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. യുഎസ് ഒപ്പു വച്ചതോടെ മുഖ്യകരാറുകാരായ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ കോർപറേഷനു മേൽ ചൈന ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ചൈനയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആയുധ ഇടപാടുകളും നടത്താൻ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിനു കഴിയില്ല. അത്യാധുനിക എഫ്-16 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന കരാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും നടപടി ക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് യുഎസ് ഹെൽത്ത് സര്‍വീസ് സെക്രട്ടറി അലക്സ് അസർ തയ്‌വാൻ സന്ദർശിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്

1979നു ശേഷം ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന മുതിർന്ന റാങ്കിലുള്ള കാബിനറ്റ് അംഗമാണ് അസർ. സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തയ്‌വാന്റെ വ്യോമമേഖലയിൽ ചൈനീസ് ജെറ്റുകൾ നുഴഞ്ഞുകയറി. 2019 ജനുവരി രണ്ടിന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകാമെന്നു തയ്‌വാൻ മോഹിക്കേണ്ടെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ചൈനയെ വിഭജിക്കാനും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ വിധി ദാരുണമായിരിക്കുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ശരീരം ഛിന്നഭിന്നമാകുകയും എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുകയും ചെയ്യും. വിഭജനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും ചൈനീസ് ജനത വഞ്ചകരായി മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് കമ്പനികൾ തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെ 2019 ജൂലൈയിൽ തയ്‌വാൻ തുറമുഖ മേഖലയിൽ ചൈന സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ വിറ്റ യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നു ചൈന ഭീഷണി മുഴക്കി. 2019 ജൂലൈ എട്ടിനാണ് 108എം1എ2ടി അബ്രാം ടാങ്കുകളും സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ 220 കോടി ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങൾ തയ്‌വാനു നൽകാൻ യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപ്

തയ്‌വാനെ ചൈനയിൽനിന്നു വേർപെടുത്താനുള്ള യുഎസിന്റെ ഓരോ ശ്രമത്തിനും ശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തയ്‍വാൻ (ചൈനീസ് തായ്പേ‌യ്) സ്വന്തം പ്രവിശ്യയാണെന്നാണു ചൈനയുടെ വാദം. ചൈന വൻകരയിൽ നിന്ന് 180 കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെയാണ് ഒരു ദ്വീപും ഏതാനും കൊച്ചു ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന 36,197 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം. ചൈന സ്വന്തം ഭാഗമായി കാണുമ്പോൾ 70 വർഷത്തോളമായി തയ്‌വാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന പോലെയാണ്. 1949 ലാണ് ചൈനയിൽനിന്ന് വേർപെട്ട് തയ്‌വാൻ നിലവിൽ വന്നത്. മാവോ സെദുങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചൈനയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത വേളയിലായിരുന്നു ഇത്.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി തയ്‌വാനിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന്.

English Summary: US finalizes sale of 66 F-16 fighters to Taiwan as China tensions escalate