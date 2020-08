ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ 2018ൽ വിധി പറയുമ്പോൾ 37,000 കോടിയുണ്ടായിരുന്ന ആർകോമിന്റെ ആസ്തി ഇപ്പോൾ 10,000 കോടിയായത് എങ്ങനെയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അനിൽ അംബാനി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രത്യക്ഷമായതെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്ര, എസ്. അബ്ദുൽ നസീർ, എം.ആർ. ഷാ എന്നിവർ ചോദിച്ചു. ആർകോം – എറിക്സൺ ഇന്ത്യ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ കോടതി 2018ൽ വിധി പറയുമ്പോൾ ആർകോമിന്റെ ആസ്തി 37,000 ആയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ജഡ്‍ജിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാപ്പർ നടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്യാം ദിവാനോട് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആസ്തികൾ 10,000 കോടിയിലേക്കു മൂക്കുകുത്തിയതിൽ ബെഞ്ച് അദ്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കെഡിറ്റർമാരുടെ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 6500 – 7500 കോടി രൂപ വരുന്ന സ്പെക്ട്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ആകെ മൂല്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതേസമയം, കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

എജിആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടങ്ങൾ തീർത്ത് പാപ്പർ നടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന ടെലികോം കമ്പനികളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഹർജി കേൾക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. 2016 മുതൽ ആർകോമിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലയൻസ് ജിയോ എജിആർ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതും കോടതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

