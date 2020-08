ഇന്ത്യയിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ മരിച്ചത് 1092 പേർ, രോഗബാധിതർ 64,531

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ പുതിയ 64,531 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 27,67,274 ആയി. ഇതിൽ നിലവിൽ 6,76,514 പേര്‍ മാത്രമാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. 20,37,871 പേർ രോഗമുക്തരായി. പുതിയ 1092 മരണമടക്കം 52,889 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

3,17,42,782 സാംപിളുകളാണ് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ 8,01,518 സാംപിളുകള്‍ ഇന്നലെ മാത്രം പരിശോധിച്ചവയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസിന് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള വൈറസിനേക്കാളും പത്തു മടങ്ങ് ശക്തമായ വൈറസാണ് മലേഷ്യയിൽ മൂന്നുപേരിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: 1,092 Fatalities in 24 Hours Take India's Death Toll to 52,889, Cases at 27.6 Lakh