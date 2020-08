ന്യൂഡൽഹി∙ സത്‌ലജ്-യമുന കനാൽ പദ്ധതി (എസ്‌വൈ‌എല്‍) പൂർത്തിയാക്കി ഹരിയാനയുമായി ജലം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പഞ്ചാബിൽ കലാപസമാന സഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും ഇതൊരു ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമായി മാറുമെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്. സത്‌ലജ്-യമുന ജല തർക്കത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശേഖാവത്ത്, ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ എന്നിവരുമായുള്ള വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അമരീന്ദർ സിങ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ദേശീയ സുരക്ഷാ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ്‌വൈ‌എല്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പഞ്ചാബ് കത്തുകയും അതൊരു ദേശീയ പ്രശ്‌നമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഹരിയാനയും രാജസ്ഥാനും ഇതിന്റെ ആഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും’– അമരീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. കനാലിന്റെ പൂർത്തീകരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരു മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

ജലലഭ്യതയെക്കുറിച്ചു സമയബന്ധിതമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിനുള്ള ആവശ്യം അമരീന്ദർ ആവർത്തിച്ചു. അതേസമയം, ഹരിയാനയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാത്തതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ചണ്ഡിഗഡിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി എം.എൽ. ഖട്ടർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സത്‌ലജ് നദിയെ യമുന നദിയുമായി കനാൽ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഹരിയാനയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 700 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കുന്നത് ഹരിയാനയാണ്. 85% നിർമാണം പൂർത്തിയായി. ഹരിയാന സ്വന്തം ഭാഗത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ജലം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയാറല്ലെന്നാണ് പഞ്ചാബിന്റെ വാദം. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട 3.5 എംഎഎഫ് ജലം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഹരിയാനയുടെ നീക്കം. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും വീണ്ടും പഠനം നടത്തണമെന്നും പഞ്ചാബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

1966ൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ജല തർക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1975ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി ജലം പങ്കിടുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നതിന് കനാൽ നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1982 കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി) ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. 1985ൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി എസ്എഡി മേധാവി ഹർചന്ദ് സിങ് ലോംഗോവാളിനെ കണ്ടു പുതിയ ട്രൈബ്യൂണലിനായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോംഗോവലിനെ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തി. 1990 ൽ, കനാൽ നിർമാണവുമായി ബന്ധമുള്ള ചീഫ് എൻജിനീയർ എം‌.എൽ. ശേഖ്രിയും സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ അവ്താർ സിങ് ഔലഖും ഭീകരരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: "Punjab Will Burn If Sutlej-Yamuna Canal Is Built": Amarinder Singh To Centre