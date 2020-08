ചേട്ടൻ എഎസ്ഐ, അനിയൻ അതേ സ്റ്റേഷനിൽ സിഐ; അപൂർവ കൂടിച്ചേരൽ

ആലുവ ∙ ചെങ്ങമനാട്ടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയില്‍ സഹോദരങ്ങളുടെ അപൂര്‍വ കൂടിച്ചേരല്‍. അനുജന്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറും ജ്യേഷ്ഠന്‍ എഎസ്ഐയുമാണ്. ടി.കെ.ജോസിയും ടി.കെ.വര്‍ഗീസും ആണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ. ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഇരുവരും കണിശക്കാര്‍. നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ കുഞ്ഞിതൈ തേലക്കാട്ട് വീട്ടില്‍ തോമസ്– കുഞ്ഞമ്മ ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണ്.

16 വര്‍ഷം മുന്‍പ് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച ജോസി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചില്‍ എസ്ഐ ആയിരുന്നു. അഞ്ച് മാസം മുന്‍പാണ് ചെങ്ങമനാട് സ്റ്റേഷനില്‍ സിഐയായി ചാര്‍ജെടുത്തത്. 22 വര്‍ഷം മുന്‍‌പാണ് വർഗീസ് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. വടക്കേക്കര സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ആയിരുന്നു. സ്ഥലം മാറ്റത്തെതുടര്‍ന്ന് വർഗീസ് ചെങ്ങമനാട് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ആദ്യദിവസം തന്നെ സിഐ സഹോദരനു വർഗീസിന്റെ സല്യൂട്ട്. സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച ജോസി ഉത്തരവിൽ ഒപ്പ് വച്ചതോടെ ചെങ്ങമനാട് സ്റ്റേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അപൂര്‍വതയായി ആ നിമിഷം.



English Summary: Brothers working in same police station at Chengamanad