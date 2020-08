ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് മഹാമാരി അതിജീവിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമെത്തുക ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും ആസ്ട്രാ സെനകയും വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സീന്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പായി. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വാക്‌സീന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സീനുകളും ഇതിനു പിന്നാലെ വിപണിയിലെത്തും.



മറ്റു വാക്‌സീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓകസ്ഫഡ് വാക്‌സീനാണ് മനുഷ്യരിലുള്ള പരീക്ഷണത്തില്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ളത്. പുണെ ആസ്ഥാനമായ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വാക്‌സീന്റെ നിര്‍മാണ പങ്കാളി. വാക്‌സീന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.

സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട ഹ്യൂമന്‍ ട്രയല്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 17 സ്ഥലങ്ങളില്‍ 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള 1,600 പേരിലാണു വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭാരത് ബയോടെക്കും ഐസിഎംആറും ചേര്‍ന്നു വികസിപ്പിച്ച കോവാക്‌സീനും സൈഡസ് കാഡില്ലയുടെ സൈകോവ് ഡിയും ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണുള്ളത്. ഈ രണ്ടു മരുന്നുകളും അഞ്ച് മുതല്‍ എട്ടു വരെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആയിരത്തോളം പേരിലാണു പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്‍ യുകെയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ശുഭകരമായ ഫലമാണു ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ഡോസ് മരുന്നു നല്‍കിയവരുടെ ശരീരത്തില്‍ 28 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആന്റിബോഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ബൂസ്റ്റര്‍ നല്‍കിയവര്‍ക്ക് അതിലും വേഗത്തിലാണ് ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്‌സീന് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മാണ പങ്കാളി കൂടി ഉള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമാദ്യം ലഭിക്കുക ഈ പ്രതിരോധകവചം ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതര്‍.

English Summary: Covid-19: Oxford vaccine may be the first shot for India