ഫെയ്സ്ബുക്ക് വിവാദം: ബിജെപി എംപിക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടിസുമായി തരൂർ

ന്യൂ‍ഡൽ‌ഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെയ്ക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടിസ് അയച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിയും ഐടി പാര്‍ലമെന്ററി പാനൽ തലവനുമായ ശശി തരൂർ. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ‘തെറ്റായ പ്രവണതകൾ’ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു പാനൽ യോഗം ചേരാനുള്ള തരൂരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു ദുബെയുടെ വിമർശനം.

ഫെയ്സ്ബുക് ഇന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്കു സഹായകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാപകൻ മാർക് സക്കർബര്‍ഗിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കത്തയച്ചിരുന്നു. ശശി തരൂർ അധ്യക്ഷനായ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർലമെന്ററി സമിതിയും റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിനോട് വിശദീകരണം തേടി.

പാനലിലെ അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നായിരുന്നു ദുബെ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ദുബെയുടെ നിലപാടിൽ ശക്തമായി എതിർപ്പ് അറിയിച്ച് തരൂർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയ്ക്കു കത്തയച്ചു. കമ്മിറ്റിയുടെയോ സ്പീക്കറുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെ പാർട്ടി അജൻഡയുടെ പക്ഷംപിടിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദുബെ ആരോപിച്ചതായി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നിലപാട് പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയണമെന്ന് തരൂര്‍ ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു ദുബെയുടെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നത്. ലോക്സഭാംഗം, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ തന്റെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങള്‍ക്കു മേലുള്ള ഇടപെടലാണ് ദുബെയുടെ വാക്കുകളെന്നു തരൂർ അറിയിച്ചു. ദുബെയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തരൂർ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Shashi Tharoor gives ‘breach of privilege’ notice against BJP MP for ‘disparaging remarks’